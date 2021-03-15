Его дело расследовалось органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным ФСБ.

Его дело расследовалось органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным ФСБ.Сотрудник ФКУ «ИК-6» УФСИН России по Владимирской области признан судом виновным в мелком взяточничестве.В октябре 2019 года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 107 тысяч рублей от осужденного за создание ему комфортных условий отбывания наказания. А в августе 2019 года за пронос запрещенного предмета в исправительное учреждение от другого осужденного он получил вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области..Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд назначил бывшему сотруднику колонии наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 214822 рубля.