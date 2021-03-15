Приходит мужик в цирк к директору и говорит:
- Возьмите меня на работу. Я хороший дрессировщик.
- А что Вы умеете делать? - спрашивает директор.
- Могу сделать так, что крокодил будет играть на рояле, а бегемот будет петь романсы.
- Не может быть! Это невозможно! Продемонстрируйте!
Мужик притащил откуда-то крокодила и бегемота. Крокодила садит за рояль, бегемота ставит рядом. Крокодил играет, бегемот поет. Потрясенный директор хватается за голову:
- Но ведь это невозможно! Здесь должен быть какой-то секрет.
- Да, Вы правы. Дело в том, что поет и играет один крокодил, а бегемот только открывает рот.
еще анекдот!