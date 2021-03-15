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<a href="https://33live.ru/novosti/15-03-2021-avariya-s-marshrutkoj-i-taksi-v-peterburge-popala-na-video.html" target="_blank">Авария с маршруткой и такси в Петербурге попала на видео</a> - На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов на юго-западе Санкт-Петербурга маршрутный микроавтобус влетел в легковое такси, передает . Данных о пострадавших не поступало. ..