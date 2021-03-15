Фрунзенский районный суд Владимира взыскал с автозаправочной станции сумму ущерба за заправку ненадлежащим топливом.

Фрунзенский районный суд Владимира взыскал с автозаправочной станции сумму ущерба за заправку ненадлежащим топливом.Житель Владимира обратился в суд с иском к ООО «Газпромнефть-Центр» о защите прав потребителей. Он указал, что управляя автомобилем «Land Rover Discovery», подъехал на автозаправочную станцию на Растопчина, 1а, для заправки автомобиля дизельным топливом. Автомобиль взялся заправлять сотрудник АЗС (заправщик), которому было сказано заправить до полного бака дизельным топливом. После заправки истец проехал 6-7 км до места назначения и заглушил двигатель. В тот же день через несколько часов запустить двигатель и начать движение уже не получилось. Мастер СТОА сообщил, что бак автомобиля наполнен бензином. В личном кабинете по карте заправочной станции истец увидел, что на АЗС ему было продано не дизельное топливо, а бензин АИ-92 в количестве 78,26 л. Согласно заключению специалиста в топливной системе «Land Rover» имеются неисправности топливного насоса и топливных насос-форсунок. С технической точки зрения, выявленные неисправности могли образоваться в результате заправки бензином. Указанное заключение и претензия были направлены ответчику несколько раз, но оставлены без ответа и удовлетворения.Автовладелец просил взыскать с ООО «Газпромнефть-Центр» материальный ущерб: 30000 руб. – за услуги специалиста по составлению заключения; 195000 руб. – стоимость восстановительного ремонта автомобиля по заключению судебной оценочной экспертизы и 3224 руб. – стоимость бензина, а также компенсацию морального вреда в размере 20000 руб., неустойку за невыполнение требования потребителя о компенсации ущерба в сумме 587050 руб. и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований. Указала, что заправку автомобиля истца бензином они не оспаривают, но вина в приобретении непригодного вида топлива лежит на истце. Потребитель не проявил должной заботливости и осмотрительности при приобретении топлива. Заправщик и кассир в соответствии со стандартами работы проговорили ему вид топлива. Кассир выдал чек, в котором также вид топлива отражен. Если бы потребитель ознакомился с чеком, то имелась бы возможность сразу слить заправленный бензин.Исковые требования автовладельца к ООО «Газпромнефть-Центр» суд удовлетворил частично и взыскал в пользу истца стоимость восстановительного ремонта в размере 195200 руб., компенсацию морального вреда 5000 руб., неустойку 8286 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 104243 руб. и расходы по оплате заключения специалиста 30000 руб.Решение вступило в законную силу.