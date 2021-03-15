В региональном МЧС назвали предварительную причину пожара в кабине башенного крана во Владимире. По данным тревожного ведомства, крановщик нарушил правила пожарной безопасности. После

В региональном МЧС назвали предварительную причину пожара в кабине башенного крана во Владимире. По данным тревожного ведомства, крановщик нарушил правила пожарной безопасности. После рабочей смены он оставил в кабине крана включенный обогреватель. Напомним, это ЧП произошло вечером 9 марта в Юрьевце на Всесвятской улице. Башенный кран превратился в факел – загорелась кабина на высоте 12-этажного