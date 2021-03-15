Бывший сотрудник исправительной колонии №6 признан виновным в получении взятки. Как установили следствие и суд, в октябре 2019 года обвиняемый получил взятку от осужденного в 107 тысяч рублей

Бывший сотрудник исправительной колонии №6 признан виновным в получении взятки. Как установили следствие и суд, в октябре 2019 года обвиняемый получил взятку от осужденного в 107 тысяч рублей за создание ему комфортных условий в колонии. Кроме того, двумя месяцами ранее другой осужденный дал этому же сотруднику 5 тысяч рублей, чтобы ему передали запрещенный предмет. Свою