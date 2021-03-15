Охрана рынка осуществлялась не с привлечением частной охранной организации, а штатными сотрудниками

По постановлениям Ковровской городской прокуратуры виновные лица привлечены к ответственности за нарушение законодательства об антитеррористической защищенности торговых объектовНапомним, что в ноябре 2020 года на Октябрьском рынке в Коврове . Установлено, что между двумя местными жителями произошел конфликт на почве ревности, переросший в борьбу. В результате падения одного из участников ссоры раздался взрыв находившегося при нем неустановленного взрывного устройства. Пострадало 2 человека, которые были госпитализированы.Прокуратура организовала проверку. Она показала, что лестничные клетки не оборудованы устройствами самозакрывания, не обеспечивался предел огнестойкости двери электрощита, нарушения в эксплуатации приточно-вытяжной вентиляции.Охрана торгового объекта осуществлялась не с привлечением частной охранной организации, а штатными сотрудниками, не имеющими профессиональной подготовки.По указанным фактам в отношении генерального директора ООО «Октябрьский рынок» возбуждено 4 дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения виновные привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму более 100 тыс. рублей.Также в целях устранения выявленных нарушений заместителем городского прокурора в адрес генерального директора ООО «Октябрьский рынок» внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, нарушения устранены.