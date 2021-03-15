Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 944.

Во Владимирской области продолжает расти печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на 5. Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 944.Напомним, во Владимирской области выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 28 834 человека. Больше всего заразившихся во Владимире, Муромском и Гусь-Хрустальном районах. Выздоровел 26 031 пациент, за сутки 57.