Временно они будут следовать до остановки «Проспект Ленина».

В связи с повреждением опор контактной сети в результате дорожно-транспортного происшествия, троллейбусы маршрутов №№ 1 и 5 временно будут следовать до остановки «Проспект Ленина».Движение троллейбусов №№ 1 и 5 по ул. Верхняя Дуброва до конечной остановки «Улица Фатьянова» возобновится после окончания работ по восстановлению опор контактной сети, о чем будет сообщено дополнительно.Напомним, ДТП произошло на Верхней Дуброве. Водитель «Хендай» .