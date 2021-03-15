Движение по улице Верхняя Дуброва до конечной остановки «Улица Фатьянова» возобновится после завершения ремонтных работ по восстановлению опор контактной сети.

Из-за , в результате которого «Хёндай» во Владимире два столба линии электропередач, троллейбусы маршрутов №1 и №5 временно будут курсировать до остановки «Проспект Ленина».Движение по улице Верхняя Дуброва до конечной остановки «Улица Фатьянова» возобновится после завершения ремонтных работ по восстановлению опор уличной контактной сети. Об этом будет сообщено дополнительно.