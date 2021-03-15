Временно троллейбусы маршрутов №1 и №5 будут следовать до остановки “Проспект Ленина”. Сейчас на Верхней Дуброве идут работы по восстановлению опор контактной сети. Напомним, в

Временно троллейбусы маршрутов №1 и №5 будут следовать до остановки “Проспект Ленина”. Сейчас на Верхней Дуброве идут работы по восстановлению опор контактной сети. Напомним, в минувшие выходные легковой автомобиль снес опоры линии электропередач. В ДТП никто не пострадал, но два столба с натянутыми проводами оказались серьезно повреждены.