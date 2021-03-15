Добавим, что недавно муромлянин стал серебряным призёром чемпионата мира в эстафете в составе российской сборной.

Лыжник из Мурома Иван Якимушкин завоевал второе место в общем зачёте Кубка мира.В Швейцарии наградили лучших лыжников по итогам сезона 2020/2021. Вслед за новоиспечённым чемпионом мира и победителем Кубка мира Александром Большуновым расположился наш земляк 24-летний Иван Якимушкин. В борьбе за «серебро» он опередил именитого норвежца Йоханнеса Клэбо.Согласно данным Международной лыжной федерации, уроженец Владимирской области заработал за сезон почти 52 тысячи евро, став третьим по общему количеству призовых.Добавим, что недавно муромлянин стал серебряным призёром чемпионата мира в эстафете в составе российской сборной.