Новый «дом культуры на колёсах» будет обслуживать 34 населённых пункта Меленковского района, в которых живут почти 6 тысяч человек.

В Меленковский район Владимирской области за 5,6 млн рублей закупили многофункциональный культурный центр – автоклуб. Он позволяет организовывать мероприятия в малонаселённых и труднодоступных селах и деревнях.Автоклубы предназначены для работы в населённых пунктах, где нет стационарных ДК. Новый «дом культуры на колёсах» будет обслуживать 34 населённых пункта Меленковского района, в которых живут почти 6 тысяч человек.«Он позволяет коллективам организовать гастрольную деятельность. В состав автоклуба входят современный экран, звуковое оборудование, раскладная сцена», – уточнила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.