Объёмы финансовых вложений и сроки строительства школ станут известны ближе к дате подписания соглашения.

Мэрия Владимира планирует подписать соглашение с ВЭБ.РФ на строительство трёх новых школ. Ожидается, что учебные заведения появятся в микрорайонах Юрьевец и Сновицы-Веризино, а также рядом с ВлГУ. Об этом объявил мэр Владимира Андрей Шохин во время инспекции школы №46 в микрорайоне Коммунар.Объёмы финансовых вложений и сроки строительства школ станут известны ближе к дате подписания соглашения.«Это позволит разгрузить расположенные неподалёку школы №15, №25 и №19, которые работают в две смены», - отметила начальник управления образования горадминистрации Елена Малик.