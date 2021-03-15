Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

На пожаре в Красной Горбатке пострадал 68-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.В ночь с 14 на 15 марта в 01:49 в МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В посёлке Красная Горбатка Селивановского района на улице Озёрной горел дом №48.К моменту прибытия пожарных он полыхал по всей площади. Спасатели потушили пламя на площади 200 квадратных метров. Во время ЧП пострадал мужчина 1952 года рождения.К ликвидации происшествия привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.