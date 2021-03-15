Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.

В 1.49 15 марта в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Селивановский район, поселок Красная Горбатка, улица Озёрная, 48. Из-за позднего обнаружения и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. На пожаре пострадал мужчина 1952 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.