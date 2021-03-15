Научный сотрудник филиала НМИЦПН имени Сербского Ольга Коротина перечислила профессии, представители которых находятся в группе риска по алкоголизму. Зачастую такая работа связана со ..

Научный сотрудник филиала НМИЦПН имени Сербского Ольга Коротина перечислила профессии, представители которых находятся в группе риска по алкоголизму. Зачастую такая работа связана со стрессом.Эксперт отметила, что от него нередко страдают люди, часто сталкивающиеся с проверками и контролем, а также с проведением совещаний. Помимо них алкоголизму подвержены многие музыканты современных жанров, где он является частью субкультуры. Пристраститься к спиртному также рискуют мужчины, занимающиеся тяжелым физическим трудом, передаёт "".