Специалисты сервиса по поиску работы Работа.ру составили рейтинг самых счастливых профессий в России. Их представители больше остальных довольны своей работой. На первом месте ..

Специалисты сервиса по поиску работы "Работа.ру" составили рейтинг самых "счастливых" профессий в России. Их представители больше остальных довольны своей работой.На первом месте оказались сотрудники сферы информационных технологий. Среди них доля довольных составила 60%. За ними следуют работники заведений общепита с результатом 52%. Третью строчку заняли медицинские работники и врачи, ровно половина из которых счастлива на работе, передаёт телеканал "".