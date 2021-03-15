Всего за прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли и 35 получили ранения.

По предварительной информации регионального УМВД, 13 марта около 15:50 на 381 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Рено» при прохождении поворота не справился с управлением, выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП пассажир «Рено» 1994 г.р. от полученных травм скончалась, пассажир «ВАЗа» 2004 г.р. госпитализирован, водитель «Рено», а также водитель и пассажир 1961 г.р. «ВАЗа» направлены на амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства автоаварии.Всего за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейскими оформлено 369 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 58 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.