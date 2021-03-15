Во Владимирской области продолжают гореть частные дома. Очередное ЧП произошло после полуночи 15 марта в селе Новое Суздальского района. Дом полыхал открытым пламенем на большой площади.

Во Владимирской области продолжают гореть частные дома. Очередное ЧП произошло после полуночи 15 марта в селе Новое Суздальского района. Дом полыхал открытым пламенем на большой площади. Огонь успел перекинуться на кровлю соседнего дома. На пожаре никто не пострадал, но пламя уничтожило чьё-то жилище и повредило соседнее здание. Общая площадь пожар 112 квадратных метров. Тушили дома