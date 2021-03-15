Сотрудники банка обратили внимание, что представленные справка о доходах и копия трудовой книжки являются поддельными...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества в сфере кредитования, а также возбуждены уголовные дела по фактам ранее совершенных аналогичных противоправных деяний с общим ущербом более 2 миллионов рублей.В полицию поступило заявление от представителя одного из банков. Он сообщил, что в офис кредитного учреждения, расположенного на улице Шаболовка обратился неизвестный с заявлением о получении потребительного кредита в размере 800 тысяч рублей. Однако сотрудники банка обратили внимание, что представленные справка о доходах и копия трудовой книжки являются поддельными и обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 26-летнего приезжего мужчину. Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».Также была установлена причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям. В кредитных учреждениях на Южнобутовской улице и в Лубянском проезде злоумышленник получил кредиты на общую сумму около 2 миллионов рублей, представив поддельную справку о доходах и копию трудовой книжки. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. По данным фактам следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждены уголовные дела по статье 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60