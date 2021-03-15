По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

15 марта в 1:49 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном доме по адресу: Селивановский район, п. Красная Горбатка, ул. Озёрная. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.В доме проживает 2 семьи, одна квартира является – нежилой. В момент начала пожара жильцы дома спали. Они проснулись от треска горящего дерева, эвакуировались и вызвали пожарную охрану.Сообщение в пожарную охрану поступило с опозданием, в связи с чем по прибытии пожарных дом полностью был охвачен огнём.Пожар ликвидирован на всей площади жилого дома, которая составляет 200 кв. м.На пожаре пострадал мужчина 1952 года рождения. Он получил ожоги второй степени и был госпитализирован.По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.