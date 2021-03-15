За праздничным столом душевное дружеское чаепитие прошло с разговорами и воспоминаниями о памятных вехах длинной и достойной жизни заслуженного труженика...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО навестили и поздравили с днем рождения ветерана органов внутренних дел, труженика тыла в годы Великой Отечественной войны Александра Харламова, которому исполнилось 93 года.К началу Великой Отечественной войны возраст еще не позволял Александру Харламову уйти на фронт. К тому моменту ему исполнилось всего лишь 13 лет. Однако, не попав на фронт, он помогал добросовестным и самоотверженным трудом у станка на заводе, приближая своим вкладом в тылу великую победу советского народа.Александр Владимирович хорошо известен сотрудникам Управления, Общественному совету при УВД по ЗАО и Совету ветеранов органов внутренних дел Западного округа г. Москвы. Вернувшись из армии в 1951 году, он поступил на службу в милицию. На различных должностях работал в составе 116-го столичного отделения (ныне — отдел МВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы), до увольнения по болезни в звании старшего сержанта милиции.В свой день рождение Александр Харламов с искренним радушием встретил у себя дома гостей. Навестить и поздравить ветерана пришли помощник начальника по РЛС ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы подполковник внутренней службы Оксана Шлыкова, председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Анатолий Товстоног и ветеран боевых действий в Афганистане кавалер медали «За отвагу» Михаил Соляр.За праздничным столом душевное дружеское чаепитие прошло с разговорами и воспоминаниями о памятных вехах длинной и достойной жизни заслуженного труженика. Гости с интересом рассматривали семейный альбом, фотографии этапов славного жизненного пути ветерана.Уже на пенсии Александр Харламов увлекся прикладным творчеством – вышивкой бисером и изготовлением ручных поделок. Свои работы он дарит коллегам по Совету ветеранов, друзьям и знакомым. И в этот раз гости не ушли без самодельных авторских сувениров.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93