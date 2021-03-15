Заявительница сообщила, что в подъезде дома на Волочаевской улице неизвестный открыто похитил у ее 11-летнего сына мобильный телефон...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово по горячим следам задержали 27-летнего москвича, подозреваемого в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы. Женщина сообщила, что в подъезде дома на Волочаевской улице неизвестный открыто похитил у ее 11-летнего сына мобильный телефон, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции через несколько часов задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель столицы. В ходе осмотра у него обнаружено и изъято похищенное имущество.По данному факту дознанием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18