Если Вы пострадали от действий данного гражданина, сообщите об этом в полицию.

В конце февраля текущего года в результате проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Владимирской области и ОУР ОП №1 УМВД России по городу Владимиру задержан 45-летний житель областного центра. Мужчина обвиняется в присвоении, совершенном в крупном размере.По имеющимся сведениям, фигурант в период с апреля 2017 по февраль 2021 года принимал заказы на проведение ремонтных и строительных работ от жителей Владимирской области. Однако, после того как получал деньги от заказчиков, мужчина переставал выходить на связь и работу не выполнял. Потерпевшие обратились в полицию.В настоящее время установлено три эпизода противоправной деятельности фигуранта, по которым возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере).Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около полутора миллионов рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции обращаются к жителям Владимирской области: если Вы пострадали от действий данного гражданина, сообщите об этом в полицию по телефонам:- 8 (4922) 77 83 30 (дежурная часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру);- 8 (4922) 77 83 41 (ОУР ОП №1 УМВД России по городу Владимиру);- 8 (4922) 37 43 62 (УУР УМВД России по городу Владимиру).