До открытия школы в Коммунаре осталось меньше полугода. Об этом заявили официальные лица во время визита на объект. Мэр Владимира Андрей Шохин и депутат Госдумы от Владимирской области

До открытия школы в Коммунаре осталось меньше полугода. Об этом заявили официальные лица во время визита на объект. Мэр Владимира Андрей Шохин и депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин проверили ход строительных работ в новой школе. Её сдача намечена на 1-е июня. А пока среди первоочередных задач – покупка оборудования. Андрей Шохин: 132 миллиона.