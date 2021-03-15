Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продолжает работу над законопроектом о предустановке отечественного программного обеспечения на продающиеся в стране устройства. Благодаря этому российские поисковые системы станут доступнее.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продолжает работу над законопроектом о предустановке отечественного программного обеспечения на продающиеся в стране устройства. Благодаря этому российские поисковые системы станут доступнее.В ведомстве разработали проект постановления, согласно которому будет определен порядок выбора пользователем поисковой системы. Алгоритм будет прост.При первом включении устройства, произведенного после 1 июля 2021 года, пользователь увидит окно выбора, где он сможет остановиться на одном из вариантов поисковой системы. Среди них будет и российская, подчеркнул замглавы Минцифры России Максим Паршин."Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить", – добавил Максим Паршин.Отметим, предустановка программного обеспечения входит в стратегию по импортозамещению и развитию развитию отечественных цифровых продуктов. Эта мера будет касаться смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков и персональных компьютеров, произведенных после 1 апреля 2021 года.Ожидается, что данная инициатива позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. Таким образом, и российские поисковые системы окажутся более доступны для конечного пользователя.