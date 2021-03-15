С иском в суд обратился собственник квартиры в многоквартирном доме по улице Юбилейной.

Фрунзенский районный суд Владимира взыскал с управляющей компании сумму ущерба, причиненного проливом.С иском в суд обратился собственник квартиры в многоквартирном доме по улице Юбилейной. Он указал, что его пролили соседи из квартиры выше. К участию в деле в качестве соответчика была привлечена управляющая компания ООО «Мой дом».Собственник просил взыскать солидарно в УК и соседей в счет ущерба 305 370 рублей, а с управляющей компании еще и неустойку за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке, штраф и компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей.Согласно заключениям экспертов причиной пролития явился разрыв резьбы на врезке вертикального стояка горячего водоснабжения на кухне в квартире ответчика. Резьба на врезке стояка относится к общему имуществу дома и разрыв не связан с конструкцией внутриквартирной разводки.Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований к ней, согласившись с заключениями экспертов и указав, что ответственность за причиненный ущерб возлагается на ООО «Мой дом».Представитель УК возражала против удовлетворения заявленных требований. Полагала, что в рассматриваемом споре ответственность также лежит и на втором ответчике, поскольку никаких заявок с ее стороны о необходимости устранения неисправности в управляющую компанию не подавалось.В итоге суд пришел к выводу, что ответчиком по иску является ООО «Мой дом», на которое должна быть возложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного проливом. С УК в пользу истца взысканы: в возмещение ущерба, причиненного проливом квартиры - 305370 руб.; компенсация морального вреда 5000 руб., неустойка 946 руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 90000 руб. В удовлетворении исковых требований к соседям отказано в полном объеме.Управляющая компания не согласилась с принятым решением и обжаловала его. Дело находится на рассмотрении во Владимирском областном суде.