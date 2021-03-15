Полицейскими обнаружена и изъята немаркированная рыба осетровых видов и более 30 кг черной икры, предположительно добытые браконьерским способом...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Росрыболовством при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве из незаконного оборота изъята немаркированная рыбная продукция.В ходе обысков, проведенных в рамках уголовного дела, ранее возбужденного Останкинским МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, полицейскими обнаружена и изъята немаркированная рыба осетровых видов и более 30 кг черной икры, предположительно добытые браконьерским способом.Продукция хранилась на территории гаражного комплекса на западе столицы в специально оборудованных морозильных камерах, а также в квартирах граждан, возможно причастных к незаконной деятельности по хранению и реализации деликатесов. Сопроводительные документы на товар отсутствовали.По имеющимся данным, ввезенные биоресурсы проходили обработку, фасовались и сбывались на рынках Москвы и Московской области.Предварительная стоимость рыбной продукции составляет более 1 млн рублей.Кроме того, оперативниками изъяты денежные средства в размере 450 000 рублей, телефонные аппараты, печати различных юридических лиц, документы и черновые записи, имеющие значение для уголовного делаВ настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данной противоправной деятельности.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26