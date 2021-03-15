В ходе встреч полицейские рассказывают будущим выпускникам о порядке поступления в образовательные организации системы МВД России.

Сотрудники отделения по работе с личным составом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с местным центром занятости проводят профориентационные онлайн-встречи со школьниками.В ходе встреч полицейские рассказывают будущим выпускникам о порядке поступления в образовательные организации системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских, о.Особый формат встреч не влияет на активность школьников. Ребята интересуются у полицейских, какие требования предъявляются к кандидатам, решившим поступать в учебные заведения МВД России, каковы социальные гарантии.Сотрудники полиции отметили, что уроки по профориентации помогают выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии и подготовиться к поступлению в профильные высшие учебные заведения заранее.Практика проведения встреч в формате онлайн будет продолжена.