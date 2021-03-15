Крупный пожар произошел в поселке им. Артема в Камешковском районе. Там заброшенное здание тушили 17 человек. Это ЧП произошло 15 марта около 2-х часов дня. Загорелось старое деревянное здание.

Крупный пожар произошел в поселке им. Артема в Камешковском районе. Там заброшенное здание тушили 17 человек. Это ЧП произошло 15 марта около 2-х часов дня. Загорелось старое деревянное здание. Как сообщают в тревожном ведомстве, оно было заброшенным. Огнеборцы потушили возгорание на 600 квадратных метрах. Никто не пострадал. Тушили пожар 17 человек и 5 единиц техники.