С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18978 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16769 пациентов. В стационарах лежит 359 жителей, из них 214 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1630 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 38 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 9 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 63 и 66 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердца, а также женщину 84 лет, у которой течение коронавирусной инфекции было осложнено заболеванием сердца и сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 15 костромичам. Четыре жителя оказались инфицированы в Кадыйском районе, три - в Нерехтском районе. По два – в Костромском, Островском и Красносельском районах. По одному новому пациенту с ковидом выявлено Поназырево, Пыщуге, Павино, Шарье, а также в Галичском, Буйском, Сусанинском, Макарьевском и Вохомском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18978 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16769 пациентов. В стационарах лежит 359 жителей, из них 214 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1630 заболевших.