Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у республики. По его словам, между государствами тесная связь.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии друзей у республики. По его словам, между государствами тесная связь.В минувшую субботу, 13 марта, глава Белоруссии высказался о политической ситуации в стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня у "республики нет друзей в мире". "Обратите внимание на мою фразу", – добавил он.Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать слова белорусского лидера. Представитель Кремля усомнился в том, что это заявление может относиться к России. "Все-таки мы не друзья, а братья", – отметил он.Отношения двух стран носят характер союзного сотрудничества. 8 декабря 1999 года лидеры России и Белоруссии подписали Договор о создании Союзного государства – надгосударственного образования с единым политическим, экономическим, военным, валютным и другими пространствами.В августе 2020 года по всей Белоруссии прокатилась волна протестов. Сторонники оппозиции обвинили в подтасовке результатов выборов президента и потребовали его отставки. Политик в свою очередь заявил, что голосование было честным и справедливым.На сторону протестующих встали западные лидеры. Евросоюз ввел санкции против официальных лиц и компаний Белоруссии за фальсификацию итогов выборов и насилие на митингах. Объединение призвало Александра Лукашенко добровольно покинуть свой пост.