В Московском зоопарке впервые появилась пара редких орлиных попугаев, также известных как попугаи-Дракулы. Так этих пернатых называют из-за необычной красно-черной раскраски. Эти птицы ..

В Московском зоопарке впервые появилась пара редких орлиных попугаев, также известных как "попугаи-Дракулы". Так этих пернатых называют из-за необычной красно-черной раскраски.Эти птицы находятся под угрозой исчезновения и занесены в Международную красную книгу. В настоящее время они обитают лишь на территории Новой Гвинеи, а в Москву попали из частного зоопарка в Ростовской области, сообщает телеканал "".После перевозки попугаи в течение месяца находились на карантине, за ними следили ветеринары и зоологи. Представители зоопарка сообщили, что планируют создать в учреждении резервную популяцию редких птиц, сообщает