По версии следствия, в марте 2012 года на Варшавском шоссе злоумышленник произвел несколько выстрелов в 53-летнюю женщину и ее охранника...

​«Оперативниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве в ходе оперативного сопровождения уголовного дела об убийстве 69-летней москвички установлены новые обстоятельства.Полицейские во взаимодействии с сотрудниками регионального подразделения СК России получили данные о том, что ранее задержанный по подозрению в совершении этого преступления 39-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья причастен к убийству еще двух человек. По версии следствия, в марте 2012 года на Варшавском шоссе злоумышленник произвел несколько выстрелов в 53-летнюю женщину и ее охранника. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались.На основании собранных материалов Главным следственным управлением СК России по г. Москве задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 и 222 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве