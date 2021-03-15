Спустя неделю после освобождения из мест лишения свободы житель Омска пришел в гости к своей знакомой. Там он изнасиловал несчастную на глазах у ее пожилой матери, передает сайт . Насильника ..

Спустя неделю после освобождения из мест лишения свободы житель Омска пришел в гости к своей знакомой. Там он изнасиловал несчастную на глазах у ее пожилой матери, передает сайт . Насильника поймали сотрудники полиции – они разыскивали мужчину за то, что тот не отметился в отделе полиции после освобождения. Теперь в его отношении возбуждено новое уголовное дело.