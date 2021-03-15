Депутат Госудмы России Валерий Скруг сообщил, что нижняя палата парламента намерена расширить перечень лиц, которые могут получить налоговый вычет за траты на физкультурно-оздоровительные ..

Депутат Госудмы России Валерий Скруг сообщил, что нижняя палата парламента намерена расширить перечень лиц, которые могут получить налоговый вычет за траты на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующие поправки были подготовлены ко второму чтению соответствующего законопроекта.Согласно документу, вычет смогут получить не только сами граждане, но и их несовершеннолетние дети. Это сделает спортивные услуги ещё более доступными для молодых семей. При этом действие закона будет распространяться и на усыновлённых детей, сообщает .