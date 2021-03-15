Оперативный штаб опубликовал свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. За минувшие сутки опасную инфекцию обнаружили у 9 437 человек.

Оперативный штаб опубликовал свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. За минувшие сутки опасную инфекцию обнаружили у 9 437 человек.Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Новые случаи выявили в 83 регионах страны. Менее половины из них – 11,4% – не имеют клинических проявлений заболевания. Выздоровели 8 447 человека, умерли 404 пациента.Материал дополняется.