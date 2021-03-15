На площади 200 квадратных метров в Красной Горбатке горел жилой дом. Серьезный пожар произошел в ночь на 15 марта. В МЧС сообщают о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану. В итоге

На площади 200 квадратных метров в Красной Горбатке горел жилой дом. Серьезный пожар произошел в ночь на 15 марта. В МЧС сообщают о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану. В итоге пламя успело охватить дом полностью. Огнеборцы ликвидировали пожар. Пострадал пожилой мужчина 1952 года рождения. Тушили пожар 10 человек и 4 единицы техники. Причину