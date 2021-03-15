В 33 регионе продолжают гореть автомобили. Очередная машина сгорела в селе Старый Двор Суздальского района. Это случилось утром 15 марта. Автомобиль полыхал почти на всей площади. Никто не

В 33 регионе продолжают гореть автомобили. Очередная машина сгорела в селе Старый Двор Суздальского района. Это случилось утром 15 марта. Автомобиль полыхал почти на всей площади. Никто не пострадал, огнеборцы ликвидировали пожар. Судя по фото МЧС, иномарка выгорела полностью. Тушили автомобиль 8 человек. Причину пожара выясняют дознаватели тревожного ведомства.