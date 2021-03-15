25 лет экономическому факультету Владимирского госуниверситета. Памятную доску его основателю — Сергею Максимову - открыли в институте экономики и менеджмента ВлГУ.

25 лет экономическому факультету Владимирского госуниверситета. Памятную доску его основателю — Сергею Максимову - открыли в институте экономики и менеджмента ВлГУ.Выпускник Московского государственного университета, Сергей Алексеевич Максимов в ВлГУ прошел путь от старшего преподавателя до проректора, основателя и первого декана экономического факультета. На открытии памятной доски - и нынешние студенты-экономисты, и ученики Сергея Максимова.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Он был очень профессиональным преподавателем, и когда-то я учился у него. Чуть попозже он стал моим наставником, учителем. Я очень добрым словом его всегда вспоминаю. Слова благодарности всем нашим коллегам, которые обучают и находятся в этом институте. Это очень сильная школа экономики.Факультет вырос в институт – с современным оснащением и сильным педагогическим составом. На базе института проводится серьёзная научная деятельность. Сейчас здесь обучается более 1900 студентов, треть — из других регионов страны. Готовят специалистов по востребованным специальностям, в том числе в сфере цифровой экономики и экономической безопасности.Денис Беленький, студент 2-го курса ИЭиМ ВлГУ:- Преподаватели очень интересно рассказывают как лекции, так и проводят практики, довольно интересно, увлекательно. Может требовательные, но справедливые.В подготовке кадров экономического профиля на базе ВлГУ заинтересованы ведущие компании России. Сотрудничество с ними - гарантия дальнейшего трудоустройства для студентов университета. Один из партнеров вуза – Росгосстрах – открыл именную аудиторию в Институте экономики и менеджмента. Представители Росгосстраха отмечают: выпускники госуниверститета — успешные и перспективные сотрудники компании.Сергей Базанов, руководитель ПАО СК «Росгосстрах» во Владимирской области:- Этот договор предполагал не только оснащение и оборудование данной именной аудитории, он предполагает и другие параметры сотрудничества. Такие, как стажировка и практика студентов, // а также мы проводили в 19-м году в рамках этого договора научно-практическую конференцию международного уровня.Экономическое образование — одно из самых перспективных на сегодня. Узнать больше о направлениях подготовки, познакомиться с преподавателями, посетить аудитории института старшеклассники смогут 28 марта, в День открытых дверей ВлГУ. И принять одно из важнейших решений в жизни.Наталья Головешкина, Юлия Шувалова, Андрей Синягин