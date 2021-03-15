Всего Елена Еранина завоевала пять наград.

13 и 14 марта в Иркутске проходил чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборьях. На данных соревнованиях успешно выступила спортсмен-инструктор Спортивной школы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва Елена Еранина. Сообщает Муром24.Её результаты:1 место на дистанции 500м2 место на дистанции 1500м2 место на дистанции 3000м3 место на дистанции 5000м2 место по сумме классического многоборья.Напомним, Елена в составе женской сборной России в командной гонке на Чемпионате мира, который проходил в голландском Херенвене.