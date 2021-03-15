В эти выходные прошла Широкая Масленица. Но провожать зиму пришлось с поправкой на пандемию.

В эти выходные прошла Широкая Масленица. Но провожать зиму пришлось "с поправкой" на пандемию.Роспотребнадзор рекомендовал организаторам убрать масленичные столбы, отменить бои мешками и прочие забавы, чтобы исключить массовое скопление зрителей. Так чем в итоге развлекали гостей?Возможности здорового тела демонстрируют добрые молодцы из богатырского клуба "Эра". Богатыри сгибают железные прутья о голову. Ложатся на гвозди и битые стекла. Надувают грелку. И даже поднимают человека зубами! И всё это - только сила и выносливость. Никакой магии.- Тренировки с отягощениями. Велосипед, бег. Борьба. Мы очень разносторонний клуб. Пробуем все виды спорта. Наша задача - это спортивное долголетие.У руководителя клуба Ярослава Крупнова - до восьми тренировок в неделю. И всё это не ради медалей. Ради здоровья.Каждый трюк атлеты начинают с предупреждения: не повторять без подготовки.- Меня удивило,как на мужчину просто падали гвозди и ножи. Это очень поразительно, не для слабонервных.А такое в Суздале - впервые. Возрождение древней игры - Килы. Похожие мячи находили в Великом Новгороде в 12 веке.И современный мяч восстановили по эскизам. Кила напоминает американское рэгби. Но это больше борьба. Нужно любым способом остановить противника. Не дать ему забить мяч в "город".- Линия города у нас представлена здесь. И вот сейчас заносится кила в город. Главная фишка килы - что можешь побороть любого человека. Если тебе нравится человек, ты его взял и поборол.А вот от другой борьбы - гусиной, за любовь, в этом году пришлось отказаться. Из-за обращений зоозащитников. Хотя сражаться за свою "любушку" - естественная потребность птиц, говорит гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова. И в музее надеются, что бои еще удастся отстоять.- Мне кажется, эти гусиные потехи - как раз образец рыцарства. Естественной гармонии природы. Когда мужская сила показывает свою красоту и удаль. И нежность и красоту. И доказывает, что есть за что бороться в этом мире.Ограничения коснулись и главной русской забавы. Забраться на масленичный столб дали шанс только одному добровольцу.- Денис из Москвы пытается забраться на самую вершину . Ему помогает жена, гости из Владимира. Посмотрим, удастся ли ему одолеть эту вершину.Денис Суханов приезжает на Масленицу из Москвы в Суздаль каждый год. И этот столб покорил уже не один раз. Но в этот раз - соскользнул.- У меня сейчас разочарование. Я на самом деле думал, залезу. Но не каждый год призы выигрывать!Еще никогда вкусный праздник не проводили в таких форсмажорных обстоятельствах. Но как обычно - гости съехались со всей России.- Мы бывали заграницей в разных местах. Но вот именно здесь а-ля Русь - это наша заграница!Русская. Сюда и все иностранцы приезжают.- Мы попрыгали через скакалку, покатались на ватрушке. Блинов поели!Но Масленица - это не только блины. И это понимают даже самые маленькие гости.- Блины есть можно когда угодно. А такое увидеть - не каждый раз.Главная цель Масленицы - проводить зиму. В этом году она задержалась. И как заставить ее уйти - знают гости постарше.- Трещотки всяческие, бубны, гармошки. А потом поем песни, водим хороводы..А потом.. Ну куда деваться. Праздничная рюмочка. С блинком. С икорочкой.И, действительно, с Масленицей лёд растаял. Температура поднялась выше нуля. А значит, песни и хороводы были не зря.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.