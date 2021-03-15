Начало в 17:00. Вход свободный.

Сегодня в областной научной библиотеке - встреча садоводов клуба "Приусадебное хозяйство". В этом году ему исполнилось 35 лет. Это единственная площадка во Владимире по обмену опытом и литературой между профессиональными и начинающими садоводами, совместному решению ими проблемных вопросов. Тема заседания - земляника. На встречу с садоводами придут и сотрудники Россельхозцентра. Они принесут рассаду и расскажут всё о правильном уходе за земляникой, продемонстрируют коллекцию вредителей и защитную сетку от них, специально разработанную владимирским Научно-исследовательским центром. Начало в 17:00. Вход свободный.