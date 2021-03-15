«Владимирводоканал» продолжает ревизию систем городской ливневой канализации.

Во Владимире две единицы техники и 20 рабочих Водоканала чистят ливневки.«Владимирводоканал» продолжает ревизию систем городской ливневой канализации. Работы по расчистке ведутся ежедневно. Сегодня, 15 марта, две единицы техники и более 20 человек трудятся на объектах коммунальной сети Владимира.Как сообщили в горадминистрации, производится расчистка решёток дождеприемников ото льда, а также рабочие занимаются откачкой воды с дорог и тротуаров.Напомним, что МУП обслуживает около 150 километров ливнёвок.