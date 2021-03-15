45-летнего отделочника квартир обвиняют в присвоении в крупном размере. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, с 2017 года мужчина принимал заказы на проведение ремонтных и строительных работ

45-летнего отделочника квартир обвиняют в присвоении в крупном размере. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, с 2017 года мужчина принимал заказы на проведение ремонтных и строительных работ от жителей области. От заказчиков мастер деньги получал, но после этого исчезал и переставал выходить на связь. Потерпевшие обратились в полицию. Пока правоохранители установили троих потерпевших. У них ремонтник