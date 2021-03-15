Женщина не смогла доказать, что имела право на получение стимулирующих доплат.

Во Владимире медсестра проиграла суд по выплатам за лечение коронавирусных больных. Об этом сообщили в пресс-службе Фрунзенского райсуда.Медсестра отделения интенсивной терапии и реанимации неврологического отделения горбольницы №4 получала «ковидные» деньги с апреля по июль прошлого года. Впоследствии руководство медучреждения решило, что платить медику стимулирующие больше не нужно. В иске женщина указала, что вдобавок ей занизили коэффециент качества работы за сентябрь. Она потребовала с больницы компенсацию на общую сумму более 57 тысяч рублей.В суде медработница не сумела доказать, что в указанный период лечила больных Covid-19. В результате ей отказали в удовлетворении заявленных требований.Решение в законную силу пока не вступило.