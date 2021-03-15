Планируется, что общая трансформаторная мощность увеличится на 25 %, а значит появятся возможности для присоединения новых энергопотребителей.

Во Владимире в реконструкцию подстанции «Районная» вложат 4 млрд рублей. Планируется, что общая трансформаторная мощность увеличится на 25 %, а значит появятся возможности для подключения новых потребителей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в обладминистрации.Позади уже два этапа реконструкции. В четырёх километрах от действующей точки питания построена подстанция-дублёр. Она представляет собой первый во Владимирской области компактный энергообъект «закрытого типа».«Центр электропитания оснащён силовыми трансформаторами общей мощностью 300 МВА, высоконадёжными комплектными распределительными устройствами с элегазовой изоляцией 110 и 220 кВ. Оборудование с системами самодиагностики и газового пожаротушения установлено в закрытых камерах. Оно управляется в автоматизированном режиме», - уточнили в Белом доме.На финальном этапе реализации проекта на старой подстанции появятся новые силовые трансформаторы мощностью до 160 МВА, закрытое распределительное устройство 6 кВ, будет выполнен перезавод линий электропередачи.Две площадки подстанции «Районная» соединят шинными мостами 110 кВ. Срок окончания работ – 2022 год.