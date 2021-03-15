Решение в законную силу пока не вступило. Вердикт будет оспорен в областном суде.

Во Владимире за потоп в квартире управляющая компания «Мой дом» заплатит более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Фрунзенского райсуда.В декабре 2019 года в многоквартирном доме на улице Юбилейной затопило квартиру. Собственникам недвижимости ремонт обошёлся в 300 тысяч рублей. Причиной коммунального ЧП стала ненадёжная резьба на стояке горячего водоснабжения, поэтому иск предъявили к «управляшке», а не соседу.Представитель УК ссылался на тот факт, что жалоб от владельца квартиры на протечку не было, а у рабочих организации нет свободного доступа в неё, чтобы проверить целостность коммуникаций.Однако Фемида встала на сторону пострадавшего. В его пользу взысканы: ущерб от пролива квартиры – 305 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 5 тысяч, неустойка 946 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 90 тысяч, а также судебные издержки.Решение в законную силу пока не вступило. Вердикт будет оспорен в областном суде.