Правом преимущественного приёма на обучение в школу доступно детям, чьи братья или сёстры уже обучаются в учебных учреждениях.

1 апреля начнется прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закреплённой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём.Правом преимущественного приёма на обучение в школу доступно детям, чьи братья или сёстры уже обучаются в учебных учреждениях. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.Обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребёнком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы. Документы о приёме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через портал ГОСУСЛУГ и портал ОБРАЗОВАНИЕ33.РФ.