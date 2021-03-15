Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 834 человек.

Во Владимирской области на 15 марта выявлен новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 23 заболевших Covid-19. Ещё 8 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Кольчугинском, Александровском и Ковровском районах. По три инфицированных жителя прибавилось в Суздальском и Юрьев-Польском, 2 - в Селивановском, по 1 - в Камешковском, Петушинском, Киржачском, Меленковском районах и ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 834 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.